mutta parajumpperit takit myynnissä

Freeds on ylpeä voidessaan valita valikoiman korkealaatuisia päällysvaatemerkkejä, jotka on suunniteltu juuri täällä Kanadassa ja jotka on tehty kotimaisilta materiaaleilta ja kankailta. Tuotemerkkeihin kuuluu erilaisia ​​tuotteita, mutta lähestyvän talven kanssa keskitymme talvipäällysteisiin tuotteisiin, joten ne, jotka etsivät edelleen ihanteellista talvikerrosta, voivat valita kanadalaisen suunnittelijan takin tällä kaudella.

Vakiintunut maine kotona ja kansainvälisesti Canada Goose on tunnettu huippuluokan talvitakustaan, jolla on erinomaiset lämpöominaisuudet ja haluttu muotoilu. Expeditionparajumpers parka myytävänä, joka liittyi tutkijoihin arktisella tutkimusasemalla aina viimeisimpiin Shelburne- ja Hendriksen-tyyleihin asti, Kanada Goose -takit ovat osoittaneet vastustavansa kylmimpiä lämpötiloja monta kertaa. Alunperin Torontosta, brändi on 60 vuoden olemassaolonsa aikana moninkertaistanut tyylejä ylläpitääkseen samalla tyylikkyyttä. Bomber-takkeista pitkät puut, Kanada Goose -tuotteet ovat erilaisia ​​ja käsityönä Kanadan maaperässä.

Jos et todellakaan ole kohti arktista retkikuntaa, miksi pukeutua kuin se?

Kanadalainen varustus Nobis on kylmä sää-tehtävänä etsiä tarkka kohta leikkauspisteen korkean suorituskyvyn teknisen päällysvaatteiden ja street-valmis tyyli. Jos voit välttää sen, miksi uhraa toinen toisesta?

Ylpeä kanadalainen brändi Nobis (latina meille) korostaa yhteisöä ja kollektivismia. Suurten päällysvaatteiden luominen asiakkaille, jotka arvostavat sekä suorituskyvyn että tyylin sopeutumista – aina, kun ne saattavat kestää. “Oletko yksi meistä?” he kysyvät.

Koska esteettisyys on väliä säällä, seikkailuvalmisteinen streetwear-yritys tekee ajattomista ja hienostuneista siluetteista korkean suorituskyvyn omaavilla tekstiileillä, jotta voit pitää lämpimänä ja pysyä tyylikkäinä. Erityisesti se nauttii avaruus-ikäistä kylmä-säätekniikkaa tunnistettaviin kankaisiin kuten puuvillaa, nailonia, nahkaa ja villaa monipuolisten mutta parajumpperit takit myynnissä luomiseen, jotka menevät mihin tahansa ja tekevät mitä tahansa. Huolellisesti yksityiskohtaiset ja huolellisesti valmistetut tuotemerkin takit ja takit ovat valmiita omaksumaan elementit.

Tänään, yli vuosikymmenen alas rivi sen debyytti, ylellinen miesten ja naisten päällysvaatteet etiketti on vain saada höyryä. Sen untuvatakit, jotka ovat ihmeellisesti pestäviä, ovat teknisiä, toiminnallisia, defiantly muodikkaita ja ylivoimaisia ​​kyllästyneitä Kanadan talvivaatteiden segmenttejä.

Suunnittelijat ovat tuottaneet osumia hitsauksen jälkeen huippulaatuisella toiminnallisuudella ja tyylillä. Suunniteltu Kanadassa 100% Kanadan alas, tämä nuori brändi on käännekohdat. Ihmiset ympäri maailmaa pitävät huomionsa Nobisin miesten ja naisten talvikokoelmista.

Voit kirjaimellisesti tuntea eron. Kilpailun vieressä Nobisin pehmeästi koskettama hienosäikeinen teksturoitu ristikudosrakenne näyttää positiivisesti ylelliseltä.

Jos Nobis todella loistaa, se on teknisessä osastossa, sillä kaikki alusvaatteet ovat täysin vedenkestäviä ja hengittäviä; tosiasia, jota harvoin nähdään muodikkaassa alamarkkinoilla. Nobis myös tykkää tarjota monipuolista tuotetta, joten monissa takissa ei ainoastaan ​​irrota hupuja, vaan myös turkinurkkaa.

Suorituskykyinen, etiketin tukeva polyesteripolyesteri, poly / villayhdistelmäsäiliöt käsitellään huolellisesti kestävillä vettähylkivillä pinnoitteilla. Takin lamellit Sympatex-sisäkalvot ja nauhatut ja sinetöityjä pääsaumoja yhdistyvät tuulen ja veden säilyttämiseksi. Sisällä Nobisin alan johtavat suojaavat sisäkalvot minimoivat lämpöhäviöt ilman hengittävyyttä.

Kuten minkä tahansa suorituskykyä olevan päällysvaatemerkin tapauksessa, paljon valitusta löytyy yksityiskohdista. Jotkut ovat ilmeisiä, kuten irrotettavat täyden klusterin, korkeatasoiset alas täytetyt huput, joissa on kaksinkertaiset kiristysnauhat.

Katso lähemmäksi ja löydät toiminnalliset kosketukset, kuten myrskylaukut, joissa on magneettiset sulkimet, nappikuulokkeet ja vyötärölaukutaskut, sisäpuoli-vetoketjutaskut ja säädettävät kylkiluukut, joissa on peukalon aukot. Ei-pillerin mikrofleece-kaula-aukko ja fleece-vuorattu kädenlämmitintätasku pitävät sinut viihtyisäksi.

Muita ominaisuuksia, kuten vyötärönauhan vetoketju, piilotetut kaksisuuntaiset vetoketjut ja kainaloiden tuuletusjärjestelmät auttavat säätelemään kehon lämpötilaa ennalta arvaamattomissa olosuhteissa. Joissakin malleissa on täyteinen tuulihame, jossa on kätevät magneettiset sulkimet ja irrotettava kojootin turkki, jossa on muokattavissa oleva huppu-kehysviira.

Se sanoi, että ehkä sen tärkeimmät tekniikat ovat iäkkäitä: eettisesti hankittu 100-prosenttinen premium kanadalaisen alkuperän valkoinen ankka eristystä ja tunnollisesti ostettua kojootin turkista.

Nobis-syksy / talvi 2017 -mallisto kaksinkertaistuu epäilemättä tyylikkäissä, mustassa, harmaassa ja laivastomessuissa olevissa ulkoväreissä, mutta se myös vie joitain mitattuja riskejä kokeilemalla nykyaikaisia ​​sävyjä, kuten syviä, rikas bluesia ja cabernet. Vain väkivaltaisia, kirkkaita värejä on vain vähän. Julisteita, kuten Cartel-turkkihaalari ja Yatesy parka, ovat houkutelleet roiskeveden