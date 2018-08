réplique vestes moncler

|

Kith s’associe à la marque de vêtements de luxe Moncler sur une gamme complète de vêtements, de chaussures et d’accessoires conçus pour la saison d’hiver. La collection comprend des pièces emblématiques de Moncler, telles que la veste Rochebrune, complétée par des silhouettes originales conçues par Kith, telles que le Lachat Down Hoodie. La palette de couleurs comprend le rouge, le blanc cassé et le bleu marine, inspiré par les deux pays d’origine des États-Unis et de la France.

L’assortiment comprend 36 styles et sera distribué en deux livraisons sur deux semaines. Delivery 1 se concentre sur les éléments rigoureux de l’hiver, avec tous les vêtements d’extérieur de la collection, ainsi que des accessoires et des bottes de collaboration. Alors que Delivery 2 offre des vêtements plus décontractés, comme un programme en polaire haut de gamme, des t-shirts et une collaboration à trois avec Asics sur la silhouette Gel-Lyte III.

Kith x Moncler Delivery 1 sort ce samedi 2 décembre. La livraison 2 sort la semaine suivante le samedi 9 décembre. La collection sera disponible dans toutes les boutiques Kith, Kith.com, dans les magasins phares et les destinations de villégiature de Moncler, et dans Moncler.com.