vente vapormax

Avec un design intemporel comme l’Air Force 1 ou l’Air Max 1 original, ces rééditions prennent tout leur chaussure nike pas cher sens – il y aura toujours une demande pour ces pierres de touche culturelles, des designs tellement influents qu’il est difficile d’imaginer à quoi pourraient ressembler les baskets sans les originaux , et une myriade de versions de ces styles peuvent être trouvés dans toute la gammevente vapormax . Mais parfois, Nike adopte une approche plus inhabituelle dans son processus de sélection rétro. Parfois, il s’agit d’une réédition unique d’une chaussure de course culte, rarement vue; d’autres, il ressuscite les styles plus anciens qui s’accordent bien avec l’esthétique qui prévaut de nos jours. La chaussure Nike Air Max Zero a été conçue par Graeme McMillan mais a été inspirée par une esquisse antérieure de Tinker Hatfield. Cette chaussure devait à l’origine être la première chaussure Air Max et a finalement été lancée en 2015. La chaussure de running Nike Air Max Zero Essential présente la silhouette vintage fusionnée avec une empeigne en textile doux et des empiècements moulés pour un confort optimal vous prenez la route avec style.