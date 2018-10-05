TE Connectivity提供可靠連接，賦能5G未來
全球連接與傳感領域領軍企業TE Connectivity (TE)近日宣布正在利用支持速度高達4G網絡速度100倍的解決方案構建快速未來。 5G具備更寬的帶寬和下一代安全性，將集成到基礎設施中，例如監控發電廠、振興公共運輸等。 5G將創建自動化製造、加工、零售和農業的交互式生態系統。 TE將連接一個更智能、更安全的世界。
Hong Kong, October 03, 2018 /PressReleasePing/ – 全球連接與傳感領域領軍企業TE Connectivity (TE)近日宣布正在利用支持速度高達4G網絡速度100倍的解決方案構建快速未來。 5G具備更寬的帶寬和下一代安全性，將集成到基礎設施中，例如監控發電廠、振興公共運輸等。 5G將創建自動化製造、加工、零售和農業的交互式生態系統。 TE將連接一個更智能、更安全的世界。
在不久的將來，基礎設施將實現智能化發展：汽車自動駕駛，家居自動化清潔，農業可持續發展，電網靈活地響應電力需求。人們將生活在一個更智能、更互連的世界，TE正致力於成就這樣的未來願景。建設更智能互連的世界絕非易事，要求設備在更大的帶寬內以更快的速度運行，具有更強的適應性。不僅如此，它們還需要變得更小、更輕，性價比更高，種類極大豐富。 TE預計在未來將會有數十億台互連設備和超過一萬億個傳感器。這樣的不凡願景必將改變一切，正伴隨著5G技術的發展加速到來。
TE設計和生產能夠支持5G網絡的設備，助力實現更高速、更高容量和更大帶寬的未來網絡。從汽車以太網電纜到功能強大的微型天線，TE正在連接高速未來，高速未來指日可待。作為連接和傳感領域的領軍企業，TE提供超緊湊、覆蓋全頻譜、強而有力的解決方案，全面支持5G網絡的實現。從物聯網的整合擴展到公共交通的重新構建，更快、更安全的5G網絡將支持各行各業的跨越式發展。在未來十年內，數十億人將生活在5G世界中。 TE將持續創新，以高性能的連接解決方案幫助產品脫穎而出。
作為TE Connectivity授權分銷商，Heilind可為市場提供相關服務與支持，此外Heilind也供應多家世界頂級製造商的產品，涵蓋25種不同元器件類別，並重視所有的細分市場和所有的顧客，不斷尋求廣泛的產品供應來覆蓋所有市場。
關於赫聯電子（Heilind Electronics）：
Heilind Electronics（赫聯電子）創立於1974年，全球總部位於美國波士頓，已在中國內地，香港，新加坡，美國，德國，巴西，加拿大和墨西哥設立了超過40處分部.Heilind為電子行業各細分市場的原始設備製造商和合約製造商提供支持，供應來自業界頂尖製造商的產品，涵蓋25個不同元器件類別，並特別專注於互連與機電產品。其主要分銷產品包括互連器件、繼電器、風扇、開關、電路保護與熱管理、套管和線束產品、晶體與振盪器、緊固件與硬件，傳感器等。
Heilind以強大的庫存、靈活的政策、靈敏的系統、知識廣博的技術支持和無與倫比的客戶服務為運營理念。 2012年12月，赫聯電子正式啟動其亞太業務。赫聯亞太的總部位於中國香港，除設有銷售部外，還設置了區域配送中心和增值服務中心； 迄今，赫聯亞太已在中國香港、上海、北京、蘇州、南京、西安、東莞、成都、廈門、台北、新加坡、馬來西亞、印度、泰國、菲律賓、越南、印度尼西亞等地開設20處分部和3處倉庫(香港、新加坡和蘇州)，致力於將分銷的核心價值帶回業界。更多信息，請訪問www.heilind.com ; www.heilindasia.com；微信、 微博、 臉書及推特。
關於TE CONNECTIVITY：
TE Connectivity Ltd.（紐約證券交易所股票代碼：TEL）是一家價值130億美元的全球技術和製造業領導者，致力於打造更安全，可持續，高效，互聯的未來。 75年來，我們的連接和傳感器解決方案在最惡劣的環境中得到了驗證，在運輸，工業應用，醫療技術，能源，數據通信和家庭方面取得了進步。 TE擁有78000名員工，其中包括7000多名工程師，合作的客戶遍及全球近150個國家。 TE相信“無限連動，盡在其中” 。
在www.te.com以及LinkedIn，Facebook，微信和Twitter上了解更多信息。
TE Connectivity，TE，TE連接（徽標）和EVERY CONNECTION COUNTS是TE Connectivity Ltd.公司係列的商標。
其他徽標，產品和/或公司名稱可能是其各自所有者的商標。
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26119634
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