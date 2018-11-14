احتفل بمناسبة عيد الفطر بأفضل العروض العقارية في مدينة الشارقة البحرية

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الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة) هي دولة ذات مستوى معيشة مرتفع ومناخ اقتصادي موات وحالة سياسية مستقرة. يعتبر الاستحواذ على العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة استثماراً جذاباً بسبب التحسين المستمر للتشريعات والضرائب المعتدلة.

بعد شراء العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة يمكن لأي مواطن أجنبي التقدم بطلب للحصول على تصريح الإقامة. يمثل المنزل المتوفر في دولة الإمارات العربية المتحدة في شكل شقق من المطورين في أجمل مكان في الشارقة مع بنية تحتية ممتازة وشقق فاخرة تطل على البحر والفلل والقصور في دبي الصناعية. كما ينجذب المستثمرون الأجانب إلى العقارات التجارية الإماراتية حيث يوجد طلب كبير على الغرف الفندقية.

بعد اتخاذ قرار شراء عقارات للبيع في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، اخترت قائمة قوية من المزايا. لذلك يحق للأجانب الملكية الكاملة للعقارات السكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، والتي تمت الموافقة عليها قانونياً في عام 2005. تنمو أسعار العقارات في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 50٪ سنوياً ، مما يضمن مبيعات مواتية في سوق الإسكان الثانوي.

يمكنك شراء عقارات الإمارات العربية المتحدة اليوم من خلال الاستثمار في المشاريع المستقبلية (مشروع شارع ، مشروع الممشى ، مشروع هيلز ، مشروع شمسس ، دبي هيلز) في عاصمة الولاية ، مدينة دبي ، في نخلة دبي (نخلة جميرا ، مدينة دبي) في دولة الإمارات العربية المتحدة ، مدينة الشارقة للواجهة البحرية ، دبي العالمية خريطة العالم) ، أطول مبنى في العالم برج دبي وخيارات أخرى مثيرة للاهتمام.

بطبيعة الحال ، لنهجنا الشخصي للعملاء والخلفية المهنية عالية الجودة في تحقيق عقود الشراء أو الإيجار دون مشاركة السماسرة. سوف يساعدك وكلاء العقارات لدينا في اختيار عقار مناسب ، ونحن نقدم المساعدة القانونية المجانية في التعاقد. تركز خدمات الجودة على رضا العملاء وتعقيداتها وسعتها وسرعتها في الخدمة ومهنيتها العالية ورغبتها في تصنيف دبي للسكك الحديدية من بين أهم الشركات في سوق العقارات في دبي.

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