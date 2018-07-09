В г. Новосибирске создан сельскохозяйственный кредитный кооператив
Это только второй кооператив, включенный в госреестр в этом году.
СКПК «Анклав» (г. Новосибирск) стал 868-м сельскохозяйственный кредитным кооперативом в реестре Центробанка.
Количество СКПК в нашей стране все еще существенно уступает количеству КПК и МФО.
КПК “Анклав” разработаны специальные сберегательные программы для пайщиков Кооператива, которые позволяют накопить средства на неотложные нужды, на приобретение автомобиля, жилья.
Акция! “Несгораемый процент”
При заключении договора в период с 01.06.2018 г. по 31.11.2018 г. процентные ставки по программам “Накопи на жилье”, “Накопи на автомобиль”, “Неотложные нужды” – фиксированные, в том числе в случае досрочного востребования Пайщиком сбережений, переданных в Кооператив.СКПК “Анклав” выдает займы на приобретение основных средств, финансовых активов, пополнение оборотных средств пайщикам, деятельность которых определена кооперативом как наиболее перспективная в условиях кризисных явлений в экономике.
Приглашаются к сотрудничеству следующие категории пайщиков:
Торговые компании, специализирующиеся на продаже подакцизной продукции, давальческой переработке (толлинг) природных ресурсов и сырья;
Инвестиционные компании, не являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, специализирующиеся на приобретении ценных бумаг у физических лиц;
Профессиональные участники конкурсных процедур (торгов), специализирующиеся на приобретении недвижимого имущества и финансовых активов (дебиторская задолженность, ценные бумаги);
Микрокредитные компании, специализирующиеся на потребительском кредитовании в торговых организациях;
Ломбарды, специализирующиеся на выдаче займов под залог ювелирных изделий;
Решение о выдаче займа принимается индивидуально кредитным комитетом Кооператива. Размер денежных средств, выданных заемщикам какой-либо одной из перечисленных категорий пайщиков, на может превышать 20% от общей суммы займов, выданных Кооперативом, что гарантирует его финансовую устойчивость.CКПК “Анклав” заинтересован обеспечить повсеместную доступность сберегательных программ. Поэтому Кооператив приглашает к сотрудничеству Агентов, задача которых – распространять информацию о программах, предлагаемых кооперативом. Каждый Агент самостоятельно выбирает для себя подходящий способ привлечения пайщиков в Кооператив – это может быть распространение рекламных материалов, проведение дней финансовой грамотности и индивидуальных консультаций для потенциальных пайщиков. Выплачивается агентское вознаграждение. Для представителей в регионах предусмотрена компенсация расходов, связанных с организацией и содержанием кооперативного участка.
Акция! «Ипотека 0% годовых»
Кооператив предоставляет беспроцентные займа на приобретение недвижимости (квартира, дом, земельный участок). Займы предоставляются Агентам, выполнившим условия, предусмотренные агентским соглашением. Подробная информация – во всех кооперативных участках.
Кооператив
630032, г. Новосибирск, ул. Станционная , д. 2а офис 515
+8 (800) 775 20 39
http://anklav-coop.ru/
Related News
Global Antimony Market to Reach a Stellar Value of US$ 2,000 Mn by 2022
Demand for electric vehicles has surged tremendously over the recent past, owing to increasing environmentalRead More
Rigid Foam Application Segment to Lead Global Methylene Diphenyl Diisocyanate Market
A recent market study by Transparency Market Research (TMR) states that the global methylene diphenylRead More